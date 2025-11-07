L’Associazione Hypsas si accinge quest’anno alla realizzazione di una rassegna di tre appuntamenti dal titolo “BOOK DAY” nella quale si incontrano autori dell’attuale produzione letteraria siciliana.

Il primo appuntamento, in partenariato con l’Associazione Akkademia Musicale Castelvetrano Valle del Belìce ed il gratuito patrocinio della civica amministrazione, si svolgerà Sabato 8 novembre 2025 a Castelvetrano nella Chiesa del Purgatorio con la presentazione del Romanzo “MADERA” di Gabriella Ebano, Navarra Editore.

Romanzo storico che ripercorre le vicende di un casato siciliano, quello dell’autrice, che affonda le sue lontane radici in terra di Spagna. Un fatto di cronaca realmente accaduto nella Sicilia del secondo dopoguerra dà il pretesto ad un anziano uomo all’avvio di un lungo e tardivo percorso di pentimento.

Una storia di abbandoni e ricerca di origini, con avvenimenti reali che fanno da sfondo alle vicende, tra fantasia e realtà, dei personaggi, primo fra tutti l’energica ed eclettica donna Amalia Madera.

Vengono ripercorse le tumultuose vicende storiche e personali tra la fine del Settecento e l’intero Ottocento, tra rivoluzioni e sconvolgimenti epocali che hanno ridisegnato la geografica europea.

Passione impegno e coinvolgimento emotivo in un romanzo che vede anche la presenza di personalità come Mozart e Nadar.

Dialoga con l’autrice Margot Margherita Cacioppo, Coordinatrice dell’Istituzione G. Tomasi di Lampedusa e saggista.

Si assisterà a graditi commenti musicali a cura di Nicolò Ancona, allievo dell’Associazione Akkademia Musicale Castelvetrano Valle del Belìce e la testimonianza finale della regista- scrittrice Franca Maria Impallari.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosi all’appuntamento.