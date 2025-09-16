Il randagismo per i Comuni della provincia di Trapani resta una questione d’attualità che, in alcuni casi, impegna somme consistenti dei bilanci comunali. Una questione che, spesso, vede collaborare con gli enti locali le associazioni di volontariato che prestano il proprio servizio tramite alcuni operatori sul territorio. Controllo, attività di sterilizzazione e adozioni rappresentano l’ulteriore settore dell’attività di lotta al randagismo, ma non sempre queste azioni possono mettersi in atto per mancanza di fondi. Dunque il randagismo è una spina nel fianco dei sindaci. Di tutto questo si parlerà sabato 27 settembre, alle ore 15,30, al teatro Selinus di Castelvetrano nel convegno “Dal maltrattamento animale al maltrattamento genetico”, promosso dal Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” guidato da Francesco Messina. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Marsala, il Movimento forense di Marsala e l’associazione avvocati Valle del Belice. Interverranno: Elisa Demma, presidente nazionale movimento forense, Giuseppe Spada, presidente Consiglio Ordine degli avvocati di Marsala, Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, Salvatore Giorgi, Elena Anna Martorana (presidente sezione Enpa di Castelvetrano), Loredana Zummo (sezione Enpa Mazara), Cristiano Ceriello (presidente partito animalista italiano), Martina Semenzato (deputato), Patrick Battaglia (giornalista e autore del libro “La violenza non fa differenze”).