Una maggiore collaborazione con le associazioni Oipa ed Enpa per la questione randagismo a Castelvetrano. È quello che si auspica l’Amministrazione comunale di Castelvetrano che ha voluto incontrare Anna Calderone (Oipa) ed Elena Martorana (Enpa), insieme ai responsabili dell’azienda “Viardi” che, per conto del Comune, svolge il lavoro il servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia, accalappiamento e mantenimento in vita dei cani del Comune di Castelvetrano. In rappresentanza della Giunta municipale c’era l’assessore Monia Rubbino, presente anche il comandante della Polizia municipale Antonio Ferracane. L’obiettivo del coinvolgimento delle due associazioni animaliste è quello di sensibilizzare i cittadini su come comportarsi quando si incontra un animale ferito, abbandonato o, addirittura, morto. Ma c’è anche la questione della microcippatura: attualmente l’attività del rifugio sanitario al canile di Castelvetrano è sospeso per lavori d’ampliamento e la microcippatura avviene una volta a settimana a Partanna.

AUTORE. Redazione