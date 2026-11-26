In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Trapani, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, ha promosso una serie di iniziative di sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto, della parità e della non violenza. In particolare, presso l’Istituto superiore “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani, alla presenza del prefetto Daniela Lupo e del questore Egidio Di Giannantonio, è stata allestita una mostra ispirata al progetto itinerante “Come eri vestita?”, al culmine di un percorso volto a stimolare negli studenti una profonda riflessione sul fenomeno della violenza di genere e, soprattutto, sulla vittimizzazione secondaria di coloro che hanno subito abusi e violenze.

Grazie al contributo degli studenti dell’indirizzo “Industria e artigianato per il made in Italy – percorso moda” e “servizi per lo spettacolo”, è stata realizzata un’esposizione di abiti comuni, semplici indumenti della quotidianità, accompagnati da testimonianze scritte che raccontano esperienze e vissuti di violenza. Il percorso espositivo sarà visitabile sino al 10 dicembre. Tra gli interventi quelli del personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani, unitamente a un Commissario capo tecnico psicologo dell’Ufficio coordinamento sanitaria per la Sicilia-Calabria, Elisa Distefano.

Altre iniziative simili si sono svolte anche agli istituti: Liceo Statale “Pascasino” di Marsala, Scuola media statale “Luigi Sturzo” di Marsala, Liceo Scientifico Statale “G.P. Ballatore” di Mazara del Vallo.