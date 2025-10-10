Spostare la targa in ricordo delle vittime del genocidio nazista attualmente collocata davanti il teatro Selinus di Castelvetrano. È quello che ha chiesto l’associazione Anpi al Comune. La sistemazione dinnanzi al teatro è stata voluta dall’ex sindaco Enzo Alfano ma, secondo l’Anpi (a Castelvetrano guidata da Giuseppe Favara), la targa «si trova a cavallo di due tombini», quindi è «una posizione poco visibile e poco dignitosa». Lo scorso maggio i rappresentanti dell’Anpi sono stati convocati dall’Ufficio tecnico del Comune: «il dirigente – spiegano – ci ha assicurati che avrebbe fatto uno studio per trovare una nuova collocazione». Ora il sollecito.