Quattro docenti dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa hanno partecipato al corso di formazione “Learning in #Contest: Virtual and Augmented Reality for Educational Innovation” tenutosi a Gallipoli, in Puglia. Il percorso è stato promosso dal Polo formativo “A. Meucci” di Casarano, nell’ambito del progetto “Insieme per Forma-re verso il futuro”. I quattro docenti siciliani – Francesco Ippolito, Daiana La Bella, Marianna Pandolfo e Francesca Zummo – hanno sperimentato approcci immersivi e tecnologie d’avanguardia, con ricadute significative sul piano metodologico e professionale. «La formazione si è distinta per rigore scientifico e alta applicabilità operativa, favorendo un apprendimento dinamico e profondamente innovativo», ha detto Marianna Pandolfo. «Momenti di confronto, analisi di casi e attività laboratoriali, come la creazione di avatar, la progettazione di tour virtuali e l’esplorazione del metaverso, hanno valorizzato il nostro sapere esperienziale e promosso una didattica collaborativa», ha detto Francesca Zummo

Tra le metodologie innovative affrontate, particolare rilievo ha avuto la Digital Prompting, strategia didattica che sfrutta strumenti digitali – tablet, software educativi, app – per guidare gli studenti nell’apprendimento e supportare l’autonomia, risultando utile soprattutto per alunni con bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Il corso ha anche introdotto il concetto emergente di Prompt Engineer, figura professionale in grado di progettare comandi chiari ed efficaci per interagire con modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, competenza oggi fondamentale in ambito educativo e tecnologico.