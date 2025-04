Secondo Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano e perdente alla presidenza del Libero consorzio provinciale di Trapani, l’intoppo è stato dentro Forza Italia: «Una parte importante di quel partito non mi ha votato e così la coalizione del collega Quinci è riuscita a farcela». Le prime battute di Lentini sono pronte ad accendere il dibattito politico in seno al centro destra che si è visto “bocciato” dal progetto di Salvatore Quinci. Se l’intoppo è stato per davvero dentro Forza Italia ci sarà certo di fare i conti. E proprio a Castelvetrano c’è un focolaio che arde tra gli azzurri da mesi, infiammatosi proprio qualche settimana addietro quando il sindaco Lentini ha nominato assessore Monia Rubbino, nome suggerito da Tony Scilla, segretario provinciale di Forza Italia. Scelta che non è stata gradita dal deputato regionale Stefano Pellegrino che a Castelvetrano ha come punto di riferimento il vice presidente del consiglio comunale Barbara Vivona. E proprio Pellegrino avrebbe appoggiato Quinci e non Lentini sostenuto dalla coalizione di centro-destra. Ci sarà che discutere già a partire da domani. Intanto Lentini augura al collega Quinci che «possa rilanciare il libero Consorzio e creare le giuste condizioni di sviluppo per il nostro territorio».

AUTORE. Max Firreri