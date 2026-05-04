Nell’ambito del progetto “Icaro”, promosso dalla Polizia stradale nelle scuole d’Italia, anche gli studenti dell’istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano hanno avuto la possibilità di incontrare gli agenti della Stradale. Temi dell’incontro sono stati i principi fondamentali della prevenzione e della sicurezza stradale. Quindi comportamenti a rischio, corretta percezione del pericolo, uso consapevole dei mezzi di trasporto e valore della responsabilità individuale e collettiva nella circolazione stradale. La campagna “Icaro” è collegata a uno studio del Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma.