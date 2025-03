Si è svolta nei giorni 26 e 27 marzo la X edizione dell’evento “Professionista del Gusto”. Presso il Simposio di Minoa a Marsala è stato possibile incontrare gli operatori del settore Horeca più attivi in provincia di Trapani. Tra questi l’imprenditore di Castelvetrano, Silvio Piazza che in occasione dell’evento ha presentato le novità di Commerciale Piazza e Siciliavino. Ecco la video intervista realizzata da Patrizia Crimaudo per Prima Pagina.

AUTORE. Redazione