Il nuovo consiglio comunale di Castelvetrano si riunirà per la prima volta sabato 6 luglio, alle ore 9,30 a palazzo Pignatelli. La convocazione l’ha fatta il presidente uscente Patrick Cirrincione, mentre la seduta sarà presieduta da Enza Viola, la più votata come consigliere con 532 voti. La prima seduta servirà per affrontare le condizioni di eleggibilità e candidabilità dei consiglieri ma anche le condizioni di eventuale incompatibilità. Si dovrà anche eleggere il presidente e il vice del consiglio. E già si registrano manovre politiche all’interno della maggioranza. Dinamiche che interessano anche la Giunta visto che il sindaco Giovanni Lentini dovrà nominare altri due assessori per completare la squadra.

AUTORE. Redazione