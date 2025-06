Sono 40 gli screening gratuiti alla mammella che sono stati effettuati oggi nell’ambito dell’iniziativa “Benessere al femminile”, promossa dal club “Inner Wheel Selinunte-Cave di Cusa” (presidente Annamaria Li Causi) e organizzata alla Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo di Castelvetrano. L’evento è stata l’occasione per parlare di alimentazione e prevenzione in menopausa con Nick Zanetti, biologo nutrizionista e autore di bestseller nel campo della salute. Zanetti è autore anche di “Nutrition for Padel – The Guidebook”, un testo che si concentra su come aiutare i giocatori di padel, sia professionisti che appassionati occasionali, a raggiungere la peak performance. Durante l’iniziativa la seconda parte è stata dedicata alla prevenzione mammaria e al benessere senologico. A relazionare è stata Debora Castrogiovanni, senologa e diagnosta alla Clinica “La Maddalena” di Palermo.

AUTORE. Redazione