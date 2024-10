Si terrà domenica 27 ottobre la prima “Camminata in rosa” a Castelvetrano. A organizzarla è l’associazione “Musicaculture” di Francesca Impallari, in collaborazione col comune e un cartello di associazioni e club service. Il raduno avverrà alle ore 16,30 in viale Roma (rifornimento Agip) e la camminata si concluderà poi al sistema delle piazze; per l’occasione la fontana della Ninfa verrà illuminata di rosa. La manifestazione è promossa per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione per la lotta contro il cancro e avrà come madrina d’onore Sade Mangiaracina, ideatrice del concerto “A nome loro”.

«Dedichiamo questa iniziativa a tutte le persone che hanno lottato contro la malattia, a chi sta ancora lottando e a chi purtroppo non ce l’ha fatta». Al termine della camminata, al Sistema delle piazze, verrà presentato un talk di prevenzione con intermezzi musicali a cura degli allievi della Musicartculture, presente anche la pianista Martina Pagliarello e il coro delle voci bianche diretto da Francesca Impallari. Informazioni: 3899963748.