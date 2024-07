La quarta edizione del concorso oleario “L’olio delle contrade selinuntine” si avvicina al suo culmine con la tanto attesa cerimonia di premiazione, che si terrà il 19 luglio 2024 alle ore 20 presso l’Agriturismo Case di Latomie. Questo prestigioso evento, organizzato dalla condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino, in collaborazione con l’associazione Asprol Selinunte e l’I.R.V.O. (Istituto Regionale Olio e Vino), celebra l’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva della regione.

La selezione degli oli partecipanti ha visto una competizione serrata, con oltre 50 campioni esaminati dalla giuria presieduta dal dr. Francesco Lo Grasso, funzionario dell’I.R.V.O. La competenza e l’occhio esperto dei selezionatori della guida Extravergini d’Italia Slow Food hanno garantito una valutazione rigorosa e imparziale.

La serata di premiazione, che si terrà in un’atmosfera suggestiva e accogliente presso l’Agriturismo Case di Latomie, sarà un’occasione per svelare i risultati e le classifiche di questa edizione. Il dr. Franco Saccà, coordinatore per la Sicilia Occidentale della guida 2024 agli extravergini Slow Food, avrà l’onore di premiare le aziende del territorio che si sono distinte per la qualità dei loro prodotti e che sono state inserite nella prestigiosa guida.

Questo evento non solo mette in luce la qualità straordinaria degli oli delle contrade selinuntine, ma rappresenta anche un momento di valorizzazione e promozione del territorio, sottolineando l’importanza delle produzioni locali e la dedizione dei produttori verso l’eccellenza e la sostenibilità.

AUTORE. Redazione