È stata presentata all’ex Convento dei minimi di Castelvetrano la quarta edizione del “PalmosaFest”, la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. La kermesse, da novembre ad aprile, proporrà sei incontri con altrettanti autori: Sebastiano Mondadori, Giovanna Cristina Vivinetto, Giuseppe Lupo, Fabio Stassi, Anna Segre e Andrea Galgano. Si inizia sabato 8 novembre con Mondadori che propone il suo libro “Di cosa siamo capaci”. A seguire, il 6 dicembre, la Vivinetto con “Dolore minino”. Il 17 gennaio tocca a Lupo con “Storia d’amore e macchine da scrivere”. Il 7 febbraio sarà la volta di Stassi con “Bebelplatz”. Il 14 marzo la Segre con “Onora la figlia”. A chiudere, il 4 aprile, Galgano con “L’ombra azzurra”.