È stata presentata all’ex Convento dei minimi di Castelvetrano la quarta edizione del “PalmosaFest”, la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. La kermesse, da novembre ad aprile, proporrà sei incontri con altrettanti autori: Sebastiano Mondadori, Giovanna Cristina Vivinetto, Giuseppe Lupo, Fabio Stassi, Anna Segre e Andrea Galgano. Si inizia sabato 8 novembre con Mondadori che propone il suo libro “Di cosa siamo capaci”. A seguire, il 6 dicembre, la Vivinetto con “Dolore minino”. Il 17 gennaio tocca a Lupo con “Storia d’amore e macchine da scrivere”. Il 7 febbraio sarà la volta di Stassi con “Bebelplatz”. Il 14 marzo la Segre con “Onora la figlia”. A chiudere, il 4 aprile, Galgano con “L’ombra azzurra”.
Questa quarta edizione fa parte della Rete dei festival letterari del Trapanese ed è organizzata congiuntamente dall’associazione “Palmosa- Kore” e dal Comune di Castelvetrano, che sostiene la rassegna grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura (un ramo del Ministero della Cultura), ottenuto nell’ambito del bando “Città che legge”.
Questa quarta edizione, il cui tema-conduttore sarà “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana che l’anno scorso, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si tolse la vita proprio in coincidenza dell’inizio della rassegna. Alla presentazione del cartellone era presente la madre di Dea, Mirna Mastronardi. La conferenza si è chiusa con i versi intensi di una poesia di Salvatore Capo.
AUTORE. Redazione