Miglior produzione 2024 e miglior spettacolo nella categoria teatro equestre. Sono questi due i riconoscimenti assegnati a Giuseppe Cimarosa e alla sua associazione “Equus” nell’ambito del Premio Senofonte per lo spettacolo di teatro equestre “Lux”. Lo spettacolo partecipava con quattro significative nomination. Messo in scena la scorsa estate al parco archeologico di Selinunte, la candidatura di “Lux” al Premio Senofonte non solo ha celebrato la maestria artistica di Giuseppe Cimarosa e la forza evocativa del suo spettacolo, ma ha sottolineato anche il profondo significato della sua location d’elezione: il parco di Selinunte.