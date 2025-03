Quel logo sulla locandina non doveva starci e, invece, c’è finito «per un refuso erroneamente comunicato in precedenza», chiariscono oggi dall’associazione “Selinunte cunta e canta”. È quello che è successo non appena è stata resa pubblica la locandina della XX edizione del Premio “Pino Veneziano” che quest’anno si tiene venerdì 21 marzo al teatro Selinus di Castelvetrano. Ad accorgersi del logo dell’ente Parco di Selinunte è stato il suo direttore Felice Crescente che è rimasto «sorpreso». Infatti, secondo quanto ha riferito a CastelvetranoSelinunte.it dal direttore Crescente, agli atti del Parco non risulta nessuna richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo. «Noi non collaboriamo con questa edizione», è stato quello che ha detto Crescente. I due premiati sono Adriano Sofri, scrittore ed ex leader di Lotta Continua, e il regista Enrico Stassi. Stamattina l’associazione “Selinunte cunta e canta” ha inviato una nota di rettifica, chiarendo che «questa edizione è organizzata in collaborazione con il Cresm, Il Museo Belice Epicentro della Memoria Viva, La rete Museale e Naturale Belicina e non con l’ente Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa». Resta, invece, il patrocinio del Comune.

AUTORE. Redazione