La cerimonia di consegna avverrà l’8 maggio al cinema di Cinisi, a cura dell’associazione “Musica e cultura” (presidente Salvo Ruvolo) e di “Casa memoria Impastato” (presidente Luisa Impastato). La serata sarà condotta da Martina Martorano e vedrà la partecipazione di altri due premiati, Antonella Delli Gatti e Manlio Marinelli per lo spettacolo “Il mare a cavallo” e di Marlene Kuntz per il prezioso contributo col quale hanno contribuito a tenere viva la memoria di Peppino con la canzone “E lui cantava” e per il disco Karma Clima. Per “A nome loro” a ritirare il Premio saranno alcuni componenti dell’associazione.