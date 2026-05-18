In occasione del XIII Torneo della Legalità, gli alunni della Scuola Primaria S.G. Bosco di Marinella di Selinnunte, afferente al comprensivo “Di Matteo”, hanno intrapreso, guidati dalle loro insegnanti, un significativo percorso educativo dedicato ai valori del rispetto, della giustizia e del coraggio civile.

Attraverso momenti di riflessione, dialogo e attività laboratoriali, i bambini hanno conosciuto le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli autentici della lotta contro la mafia e testimoni di un impegno civile che continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni.

Come prodotto finale del percorso, gli alunni hanno realizzato un cartellone dal forte valore simbolico: un grande albero della legalità, immagine di crescita, memoria e responsabilità condivisa. Le radici rappresentano i valori da custodire ogni giorno, mentre i rami richiamano le idee di Falcone e Borsellino che, nonostante il sacrificio della loro vita, continuano a vivere e a germogliare nelle coscienze dei più giovani.

Particolarmente significativa la frase scelta e condivisa insieme alle insegnanti: “La legalità è il coraggio quotidiano di fare la cosa giusta anche quando nessuno vede, sente o parla.”

Il lavoro è stato realizzato interamente a mano libera dai bambini e colorato con semplici matite, dettaglio che rende il cartellone ancora più autentico, spontaneo e ricco di significato emotivo ed educativo.

Con grande orgoglio della comunità scolastica, il cartellone ha inoltre ottenuto un importante riconoscimento, conquistando la targa per il “Miglior Striscione/Cartellone” nell’ambito del XIII Torneo della Legalità. Un premio che valorizza non solo la creatività degli alunni, ma soprattutto il messaggio di impegno civile e speranza che il loro lavoro è riuscito a trasmettere.

La scuola rinnova così il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità, nella convinzione che educare i bambini ai valori della giustizia e della responsabilità significhi seminare futuro, proprio come un albero che cresce forte nel tempo, alimentato dalla memoria e dal coraggio di chi ha lottato per un Paese migliore.