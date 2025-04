Il viceprefetto Maria Baratta è il nuovo Vicario del prefetto di Trapani Daniela Lupo. Laureata in Giurisprudenza, la Baratta è entrata in carriera nel 2006 e proviene dalla Prefettura di Palermo dove ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto. Maria Baratta, nel corso della sua esperienza lavorativa, ha anche ricoperto l’incarico prima di presidente della commissione d’accesso presso il Comune di Partinico, nonché successivamente, dopo lo scioglimento, è stata designata come componente della Commissione straordinaria dello stesso Comune. Contestualmente con la Baratta entrata in servizio alla prefettura di Trapani, il viceprefetto aggiunto Silvia Caponnetto ha assunto le funzioni di dirigente dell’area Protezione Civile. Il vice prefetto Caponnetto proviene dalla prefettura di Enna.

