Due porti vicini accomunati dallo stesso destino, quello di fare i conti con la posidonia. Marinella di Selinunte e Porto Palo di Menfi sono costretti a convivere con la posidonia che si accumula. A Selinunte il porto è andato in tilt, a Porto Palo, invece, non ancora ma la parte più vicino alla banchina è inutilizzabile. Ecco perché il sindaco Vito Clemente nei giorni scorsi ha protestato chiamando a raccolta amministratori anche di altri centri vicini. Clemente ha chiesto un intervento urgente da parte della Regione, visto l’approssimarsi della stagione estiva che mette in piena operatività il porto. Lasciato intasato di posidonia sarebbe un gravissimo danno. La Regione, per bocca dell’assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò, ha garantito interventi urgenti. Già mercoledì 15 aprile i tecnici dell’assessorato saranno a Porto Palo per un sopralluogo in vista degli interventi per la rimozione della posidonia accumulatasi sui fondali.

«Ho ascoltato le richieste arrivate dalla comunità e seguo da vicino le problematiche che i pescatori, e non solo, stanno affrontando a causa dell’accumulo della posidonia – ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – ho chiesto all’assessorato delle Infrastrutture di accelerare le procedure per risolvere questa problematica anche in vista dell’ormai vicina stagione estiva». Per i primi interventi è previsto uno stanziamento di circa 400 mila euro.