Dureranno fino al 23 luglio – almeno così come citato nell’ordinanza della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo – i lavori per la rimozione della posidonia dal porto di Marinella di Selinunte. A firmare l’ordinanza è stato il comandante Stefano Luciani, dopo aver ricevuto la Pec da parte della “Cogis srl” che effettuerà, per conto della Regione, i lavori di rimozione. Il rilascio dell’autorizzazione di via libera ai lavori è arrivato dopo l’avvenuta caratterizzazione della posidonia, classificato come rifiuto biodegradabile e, quindi, dovrà essere conferito in discarica. Secondo quanto è documentato nell’ordinanza la “Cogis srl” sarà collaborato per il trasporto e il conferimento della posidonia in discarica della ditta “Renda srl” di Misiliscemi che ha avuto autorizzati i mezzi per l’ingresso nell’area portuale.