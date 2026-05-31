«Ho sentito il comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo Stefano Luciano e già domani l’ordinanza per i lavori al porto di Marinella di Selinunte sarà emanata». Lo assicura Toni Scilla, ex deputato regionale di Forza Italia e attuale consulente del presidente della Regione Renato Schifani. Scilla giovedì scorso, insieme al presidente della cooperativa pescatori di Marinella di Selinunte Carlo Barraco, ha avuto un ulteriore contatto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti Salvatore Lizzio. «Finalmente la documentazione per la richiesta dell’autorizzazione all’inizio dei lavori è stata trasmessa dall’impresa aggiudicataria alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo», chiarisce Scilla. Soltanto nel primo pomeriggio di oggi sulla questione era intervenuto l’ex deputato regionale Nicola Catania, lamentando il fatto che la ditta non aveva ancora iniziato i lavori, appellandosi, altresì, al dipartimento regionale.