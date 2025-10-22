Nell’ambito della settimana dedicata agli “Erasmus Days”, l’iniziativa europa che celebra il programma “Erasmus+”, anche il polo liceale di Castelvetrano ha partecipato trasformando l’Istituto in un vivace crocevia di culture, esperienze e formazione. Gli studenti, veri e propri ambasciatori Erasmus+, hanno raccontato le loro testimonianze ricche di entusiasmo. Sono stati organizzati anche dei panels con seminari tematici e laboratori linguistico-culturali in collaborazione con l’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara, con docenti e partner esterni. «Il nostro Polo crede fermamente che l’apertura internazionale sia cruciale per preparare gli studenti a essere cittadini europei attivi e consapevoli. Per questo, lavoriamo intensamente non solo per offrire agli alunni esperienze dirette di mobilità, ma anche per integrare la dimensione europea nei programmi curriculari quotidiani», spiega Barbara Vivona, coordinatrice commissione Erasmus.

Numerosi insegnanti hanno partecipato e continuano a prendere parte a corsi di formazione e job shadowing in scuole e istituzioni europee. «Questa mobilità del personale non solo arricchisce il bagaglio professionale dei docenti, introducendo metodologie didattiche innovative e best practice internazionali, ma si traduce anche in un miglioramento tangibile della qualità dell’insegnamento offerto ai nostri studenti», aggiunge Barbara Vivona.

«Gli ErasmusDays sono la vetrina del nostro impegno costante. Vogliamo che il nostro Liceo sia una vera e propria porta verso l’Europa, capace di fornire a studenti e docenti gli strumenti per competere e collaborare in un contesto internazionale, valorizzando al contempo la nostra identità e il nostro territorio», spiega Giulia Flavio, dirigente reggente del Polo liceale.