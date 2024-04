Dopo 4 anni e mezzo alla guida della Questura di Trapani Salvatore La Rosa lascerà la provincia di Trapani il prossimo 5 maggio per assumere l’incarico di Consigliere ministeriale presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale del dipartimento di pubblica sicurezza della Polizia. La Rosa ha diretto i Commissariati di pubblica sicurezza di Priolo Gargallo, Avola, Noto, Lamezia Terme, Gela. Ma anche diretto la Squadra mobile di Siracusa e in quella stessa questura è stato capo di gabinetto dal 2007 al 2012, quest’ultimo anno in cui ha assunto le funzioni di vicario del questore di Messina. Alla questura si Trapani è stato assegnato l’11 novembre 2019. Ora il trasferimento ad altro incarico.