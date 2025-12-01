Nell’ambito del rapporto di collaborazione tra la Questura di Trapani ed il Polo Universitario di Trapani si è svolta, la prima di un ciclo di lezioni volte ad arricchire il bagaglio formativo dei poliziotti trapanesi, già normalmente impegnati nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale volute dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La tematica trattata nel corso della mattinata è stata quella del “Procedimento Amministrativo” ed ha visto la presenza di circa 40 appartenenti alla Polizia di Stato della Questura e delle Specialità che si sono riuniti all’interno della sala “Palatucci” del polo

distaccato di Via Virgilio.

L’incontro formativo, tenuto dalla ricercatrice Prof.ssa Giulia Torta, è stato preceduto dai saluti istituzionali del Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore e del Presidente del Polo Universitario Prof. Giorgio Scichilone.