Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Trapani ha chiamato a raccolta 500 studenti provenienti da tutta la provincia che hanno presentato filmati, poesie e altri elaborati sul tema dell’eliminazione della violenza contro le donne.

L’evento, al cineteatro Ariston di Trapani, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del questore Giuseppe Felice Peritore e del prefetto Daniela Lupo, oltre la presentazione degli elaborati degli studenti, si è arricchito di un momento di confronto e dibattito. L’iniziativa è stata preceduta, nel corso del mese di novembre, da interventi sul tema da parte di funzionari della Questura e dei Commissariati di pubblica sicurezza distaccati che hanno incontrato i giovani negli istituti scolastici della provincia.