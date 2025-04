È ufficiale: Poggioreale è la nuova “Città del formaggio 2025”, il riconoscimento conferito dall’ONAF (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio), che celebra l’identità casearia del piccolo comune belicino e lo proietta tra le eccellenze nazionali nel panorama lattiero-caseario. Dal 2 al 4 maggio la piccola cittadina ospita il festival del formaggio della Valle del Belìce: tre giorni intensi di incontri, degustazioni, laboratori e attività all’aria aperta per celebrare i formaggi Dop del territorio e rafforzare il legame tra cultura gastronomica e sviluppo sostenibile.

«Durante il festival, troverà spazio la tredicesima edizione del concorso caseario regionale ONAF più longevo: il Trinacria d’Oro, che designerà il miglior Pecorino siciliano Dop – ha detto Pietro Carlo Adami, Presidente nazionale Onaf – vorrei ringraziare l’ex sindaco Lorenzo Pagliaroli, maestro assaggiatore Onaf e produttore di formaggi per tutta la logistica». Saranno sette i laboratori con caseificazioni, cooking show di ricette della tradizione, degustazioni guidate, seminari, workshop, escursioni e diversi momenti di musica e costume.

«L’Amministrazione comunale di Poggioreale ha accolto con grande soddisfazione la decisione dell’Onaf di conferire al nostro piccolo centro belicino il titolo di Città del formaggio dal 2025. Da quest’anno il nome di Poggioreale sarà al fianco di altri 42 comuni come Enna, Gorgonzola, Asiago, Bergamo, Novara e Roma. Onaf, con questa decisione, ha riconosciuto l’importante lavoro degli allevatori che ancora oggi resistono nella Valle del Belìce, dei “curatoli” i degni discendenti dei nostri antichi pastori casari, che ogni giorno oltre ad accudire il proprio bestiame, ne trasformano il latte in eccellenze casearie come la Vastedda della Valle del Belìce Dop, il Pecorino siciliano Dop e da qualche anno nei formaggi e mozzarella di latte di bufala di Poggioreale».

Il programma della tre giorni si articola tra laboratori didattici, degustazioni Onaf, incontri scientifici e momenti di festa popolare. Tra gli appuntamenti principali: venerdì 2 maggio, ore 15,30, insediamento della Commissione Maestri Assaggiatori ONAF e valutazione dei formaggi in gara; ore 18 workshop su agroecologia, educazione alimentare e turismo sostenibile. Sabato 3 maggio: ore 10, seminario “La qualità come espressione del territorio” e cerimonia ufficiale di conferimento del titolo “Città del Formaggio”; ore 13, “Piazza Elimo in Festa” con talk-show, show-cooking e degustazioni in piazza; ore 18, laboratori del gusto con degustazioni guidate; ore 21, momento serale culturale. Domenica 4 maggio: ore 8,30, passeggiata trekking nei sentieri degli Elimi – “10KM Poggioreale”; ore 12, degustazione guidata di formaggi DOP in collaborazione con il Consorzio DOS Sicilia.

