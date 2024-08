Carenza di medici e gli esami istologici vengono consegnati con notevolissimo ritardo perché non si riesce a smaltire la lunghissima quanto pesante lista d’attesa che conta circa 3.000 esami. È quanto si verifica per l’Unità di Anatomia patologica degli ospedali di Trapani e Castelvetrano, dove convogliano i campioni da tutti gli ospedali della provincia. Nell’ospedale di Castelvetrano sono in servizio soltanto due medici mentre altri vengono in missione da Trapani grazie all’incentivazione economica. Ma, nonostante questo, è lunga l’attesa per ottenere gli esami istologici, mettendo in conto che avere l’esito nel breve termine, nel caso delle cure oncologiche, è determinante. L’Asp Trapani per smaltire le liste d’attesa per gli esami ha stipulato una convenzione con l’Asp di Catania con una previsione di spesa di circa 250 mila euro. Gli esami istologici sui campioni da Trapani e Castelvetrano verranno effettuati presso l’ospedale Gravina di Caltagirone che si è impegnato a fornire la diagnosi degli esami entro 10 giorni lavorativi. Il provvedimento è stato adottato dal direttore generale dell’Asp Trapani Ferdinando Croce «proprio per fa fronte alla carenza di personale medico», ha detto il direttore.

AUTORE. Redazione