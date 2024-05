Raccolta straordinaria di rifiuti, stamattina sulla spiaggia di Tre Fontane. L’iniziativa è stata promossa dal Circolo Legambiente di Castelvetrano in collaborazione col Comune e la Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni, con la partecipazione degli alunni dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” e un gruppo di migranti del “Consorzio Hera” di Campobello. Erano presenti il sindaco Giuseppe Castiglione, gli assessori Giovanni Palermo, Antonella Moceri e Biagio Stallone, il presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano, il presidente della Pro Loco Max Firreri e i rappresentanti del Circolo Legambiente di Castelvetrano e dell’associazione “Plastic Free”. Agli alunni sono stati forniti guanti e sacchetti. Un gruppo si è diretto sul lato ovest della torre saracena, mentre un altro gruppo sul lato est. In spiaggia sono stati trovati rifiuti di tutti i generi: bottiglie vuote di plastica e di vetro, giocattoli abbandonati, sacchetti. Tutto è stato raccolto e poi ritirato dalla ditta appaltatrice della raccolta rifiuti per conto del Comune.

AUTORE. Redazione