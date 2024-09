Domenica 8 settembre, per l’intera giornata, si svolgerà all’interno del baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte la VIII edizione della manifestazione “Un tuffo nell’arte”, il memorial in ricordo di Lia Calamia, l’artista scomparsa qualche anno addietro. A organizzarlo il marito Enzo Filardo, presidente della Pro Loco Selinunte, in collaborazione col club Unesco di Castelvetrano. Si tratta di un’estemporanea di pittura, scultura e mosaico che vedrà protagonisti artisti della nostra terra siciliana impegnati nel realizzare un’opera che sarà poi valutata da una giuria presieduta dal critico d’arte Tanino Bonifacio. L’appuntamento per gli artisti è alle ore 9. La valutazione della giuria avverrà a partire dalle ore 18.

“E’ un appuntamento – dichiara il presidente della Pro Loco Pier Vincenzo Filardo – ormai diventato tradizione per la Pro Loco Selinunte che riesce, con questa estemporanea, a riunire diversi talenti, da giovanissimi a più esperti e maturi, che promuovono l’arte e la bellezza. Grazie ai partner istituzionali e commerciali che hanno reso reso possibile anche quest’anno la kermesse, appuntamento atteso nel calendario artistico siciliano”. Patrocinio: Comuni di Campobello di Mazara, Gibellina e Partanna, gruppo di azione costiera “Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, Assessorato regionale al turismo e Parco di Selinunte.

