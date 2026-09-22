Nuova opportunità di lavoro a Castelvetrano. Pisciotta Auto, azienda presente sul territorio da oltre 40 anni, è alla ricerca di una nuova figura professionale da inserire nel proprio organico. La ricerca è rivolta a un magazziniere specializzato nel settore dei ricambi auto, preferibilmente con esperienza già maturata all’interno di concessionarie automobilistiche o magazzini ricambi.

Oltre alle competenze specifiche legate alla mansione, l’azienda considera particolarmente importante la capacità di rapportarsi con il cliente. La figura ricercata dovrà infatti dimostrare disponibilità, attenzione ed empatia, riuscendo a comprendere le diverse esigenze e a fornire risposte adeguate e puntuali. Tra le caratteristiche richieste anche un atteggiamento proattivo e la capacità di instaurare e mantenere relazioni professionali costruttive, sia con i clienti esterni sia con le diverse figure presenti all’interno dell’azienda.

L’obiettivo di Pisciotta Auto è individuare una persona che, oltre alla conoscenza del settore dei ricambi automobilistici, sappia inserirsi all’interno del gruppo di lavoro e contribuire alla qualità del servizio offerto alla clientela. Gli interessati posso inviare il Curriculum Vitae all’email lavoraconnoi@pisciottaauto.it La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77). È garantita assoluta riservatezza in tutte le fasi.