Un’auto che percorre la via Brandimarte a Castelvetrano, la dashcam (una telecamera di sicurezza) riprende ogni secondo e, a un certo punto, si vede una Mercedes che arriva a velocità sostenuta e tampona l’auto che viene sbalzata in avanti che finirà su un furgone parcheggiato. È quanto è successo la scorsa notte a Castelvetrano. Le immagini che pubblichiamo sono eloquenti e sono quelle della dashcam installata sulla Mitsubishi Colt che è stata tamponata. La Mercedes non si è fermata e il conducente dell’utilitaria, non appena è sceso dal mezzo, si è accorto che il conducente della berlina era andato via. A causa dell’incidente un passeggero che si trovava a bordo dell’utilitaria ha subito una frattura e delle contusioni. Il legale del conducente della Mitsubishi, l’avvocato Nello Alfano, ha preannunciato che presenterà denuncia contro ignoti per quanto accaduto. Agli inquirenti il legale consegnerà anche il video della dashcam.

AUTORE. Redazione