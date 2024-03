Tutti i piatti (114) pronti sulla tavola, la benedizione di don Nicola Patti e la tammuriniata di Nino Vaiana. È già tutto pronto da ieri sera all’altare di San Giuseppe allestito dalla Pro Loco di Campobello di Mazara e delle frazioni dove oggi (sabato 23 marzo) si terrà il pranzo coi Santi. Il grande giorno della festa è questo sabato che precede la domenica delle Palme: alle ore 9,30 i tre Santi faranno colazione nell’atrio del palazzo Accardi e poi alle ore 11 sfileranno in corteo lungo la via Giuseppe Garibaldi per arrivare alla chiesa madre dove sarà celebrata la santa messa. Al termine (alle ore 12,30 circa) i Santi, insieme ai rappresentanti della Pro Loco, il sindaco Giuseppe Castiglione e tutte le persone che hanno collaborato all’allestimento dell’altare, sfileranno lungo la via Giuseppe Garibaldi per raggiungere il palazzo Accardi. Qui avverrà il tradizionale ed emozionante rito della “tuppuliata”: al terzo tentativo il portone si spalancherà per fare entrare i Santi. Così prenderà il via il pranzo che durerà sino alle ore 20,30. Durante il pomeriggio sono previsti anche alcuni momenti d’animazione nel cortile del palazzo. L’ingresso è libero.

AUTORE. Redazione