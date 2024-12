Adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e sicurezza delle persone con disabilità in caso di situazioni di rischio. È quanto chiede all’Amministrazione comunale di Castelvetrano Angela Puleo, presidente dell’Aias di Castelvetrano. I cambiamenti climatici, piogge intense, alluvioni, trombe d’aria oramai preoccupano e spesso mettono in ginocchio interi territori, come avvenuto qualche settimana a Valencia, in Spagna. Da qui la necessità di garantire maggiore sicurezza anche per le persone disabili. Il 3 dicembre 2020 il Comune di Castelvetrano ha adottato la “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”. A distanza di 4 anni ora l’Aias chiede questo ulteriore impegno all’Amministrazione comunale. La Puleo, visto che si sta procedendo alla stesura di un nuovo piano comunale di protezione civile, chiede, altresì, l’avvio di un percorso che porterà il Comune a dotarsi di un piano comunale di emergenza per il soccorso alle persone disabili o, comunque, non autosufficienti.