L’Avis ha partecipato alla Settimana dello studente che si è tenuta presso il liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano, promuovendo i valori della donazione del sangue. L’incontro ha visto la partecipazione di: Vito Puccio (consigliere nazionale Avis), Salvatore Stuppia (presidente Avis provinciale Trapani), Baldassare Stallone (presidente Avis Campobello di Mazara), Giuseppe Bivona (presidente Avis Santa Ninfa), Antonio Mangialomini (presidente Avis Partanna), Gaspare Graffeo Iannone (presidente Avis Castelvetrano e Vincenzo Capo (presidente Avis Gibellina). Vito Puccio, nel suo intervento, ha spiegato agli studenti la fondamentale importanza del semplice gesto della donazione, ribadendo le diverse possibilità che si presentano a un donatore: la donazione di sangue intero, la donazione del plasma, la donazione del midollo osseo e la donazione dei vari emocomponenti. Due giovani studenti 15enni, Giovanni Bonura e Giovanni Atria, hanno raccontato la loro esperienza personale, ribadendo che la donazione è un gesto concreto che può realmente contribuire a salvare vite umane. Al termine dell’incontro i ragazzi che stanno svolgendo il Servizio civile hanno sottoposto agli studenti un piccolo quiz a risposta multipla.