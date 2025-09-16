Sono 45 le richieste pervenute al Comune di Montevago (Agrigento) nell’ambito del bando di assegnazione dell’incentivo fino a 5.000 euro che l’ente erogherà a chi, dal 2023 al 2025, ha deciso di trasferire la residenza nel piccolo centro dell’Agrigento. L’incentivo è erogato come compartecipazione alle spese di acquisto e ristrutturazione di casa. Tra le richieste c’è anche quella di Leonardo Messina, 60 anni, origini siciliane ma una vita vissuta a Coleshill (Regno Unito) come operaio dell’Audi. Leonardo Messina con la moglie Kay già da giugno risultano residenti a Montevago. “Mio papà era originario di Mussomeli – racconta – io sono nato in Inghilterra ma ho sempre avuto nel cuore la Sicilia. Vent’anni fa venni per la prima volta a Montevago a trovare amici e mi sono innamorato di questo posto, così ho comprato casa”.

Messina è ora in pensione e ha deciso di vivere a Montevago. “Stare qui fa bene alla salute – dice – in Inghilterra soffrivo di tiroide, qui, invece, ho risolto. Sole, relazioni umane, niente stress. Abbiamo anche deciso di adottare un cane che si trovava al canile di Santa Margherita Belìce. Lo abbiamo portato a casa e ora vive felice con gli altri tre che già avevamo”. “L’idea del Comune di assegnare l’incentivo a chi ha deciso di trasferirsi a vivere a Montevago è mirata a frenare lo spopolamento che interessa i piccoli centri”, ha detto l’assessore comunale alle politiche sociali e giovanili, Calogero Barrile.

AUTORE. Redazione