A un anno dalla morte di Marilena Monti, la Società “Dante Alighieri” di Castelvetrano ha organizzato una serata in memoria della scrittrice e regista morta il 14 settembre 2024. L’iniziativa è in collaborazione col Comune. La Monti era originaria di Castelvetrano e per anni è stata direttrice del teatro Selinus. Ora, proprio in quello stesso teatro, si terrà la serata durante la quale diversi artisti si esibiranno in ricordo di Marilena. Sul palco: Paolo Arena, Pippo Barrile, Giana Guaiana, Mariangela Galante, Ermelinda Palmeri, nella lettura recitata di alcuni testi e Bruna Perraro, nel canto di alcuni brani scritti e interpretati dalla Monti. Il coordinamento dei diversi momenti sarà affidato al presidente della Società “Dante Alighieri” Rosario Atria. Interverranno, altresì, Marilù Balsamo, grande amica di Marilena Monti e curatrice dell’edizione postuma del libro “Tutta colpa di una mosca”, dell’avvocato Giuseppe Bongiorno che, in qualità di sindaco, nel 1998, la volle direttrice del Teatro Selinus e del giornalista trapanese Giacomo Pilati, suo amico ed estimatore. Ingresso libero.