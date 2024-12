Un uomo di circa 60 anni è stato investito ieri sera da un auto in transito a Castelvetrano. L’incidente si è verificato poco prima delle ore 20 lungo la via Giovanni Gentile, in prossimità dell’incrocio con via Titone. Il ferito è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Le sue condizioni non destano particola preoccupazioni. Illesa la giovane donna alla guida del veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione