La Cia Agricoltura, elaborando dati Istat, ha valutato la consistenza attuale, per ogni provincia italiana, dell’esportazione di prodotti agroalimentari negli Stati Uniti, all’indomani dei dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle merci provenienti dall’Europa e da altri paesi. Per quanto riguarda la Sicilia, Trapani assorbe il 31% delle esportazioni negli Usa sul totale regionale, per un valore di 59.014.728; Palermo il 17% (28.119.794), Messina 5% (12.228.054), Agrigento 17% (31.913.825), Caltanissetta 6% (810.844), Enna 3% (623.090), Catania 10% (50.917.600), Ragusa 5% (14.575.486), Siracusa 3% (3.004.603), Siracusa 3% (3.004.603).

AUTORE. Redazione