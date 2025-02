La scrittrice Gemma L. Canfer di Campobello di Mazara, al secolo Lavinia Ferracane, sarà ospite da martedì 11 febbraio nel salotto letterario “Sanremo writers” col suo secondo romanzo “Passo a prenderti”. Il libro è stato selezionato da “Casa Sanremo Writers” e l’autrice, docente alle Scuole medie, racconterà le pagine e come è nato questo romanzo. “Passo a prenderti” è il secondo libro scritto dalla Ferracane nel 2024 dopo “L’Effemeride di cristallo”. Il libro racconta della storia di Danielle, una giovane donna che, dopo aver perso il suo grande amore Robert durante una scalata sull’Etna, si trova a dover affrontare la vita senza di lui. Rimasta vedova a soli 29 anni e con due figli da crescere, Danielle deve fare i conti con un dolore profondo che sembra non avere fine. Gemma Canfer ha partecipato, tra i festival, al “Film Fest” di Roma dove è arrivata in finale tra i primi 10 col booktrailer del suo primo romanzo. Ha anche pubblicato una collana di favole per bambini, opera premiata dalla giuria del Milano International edizione 2024.

AUTORE. Redazione