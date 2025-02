Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, ha avviato i lavori di espianto e ripiantumazione di oltre 1.700 ulivi nel Comune di Partanna, in provincia di Trapani. L’attività del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è necessaria per predisporre l’area in cui sorgerà la stazione di conversione di Elmed, il collegamento tra Italia e Tunisia realizzato in collaborazione con Steg, il gestore della rete elettrica tunisina. L’infrastruttura, con una lunghezza complessiva di circa 220 km, sarà in gran parte realizzata in cavo sottomarino e collegherà la stazione elettrica di Partanna a quella di Capo Bon, in Tunisia, tramite un elettrodotto in corrente continua da 600 MW. Le operazioni, che ricadono nel territorio comunale di Partanna, all’interno del Libero Consorzio Comunale di Trapani, saranno svolte nel pieno rispetto della vegetazione esistente e garantiranno la tutela degli alberi, molti dei quali pluridecennali. Il sito individuato per il reimpianto, distante un chilometro dal punto di espianto, si estende su circa 8 ettari e comprende uliveti e superfici agricole attualmente adibite alle colture cerealicole.

L’area, destinata a diventare un parco degli ulivi di grande valore paesaggistico e ambientale, è gestita dalla cooperativa sociale Rita Atria – Libera Terra, che opera su terreni confiscati alla mafia e promuove un’agricoltura sociale e sostenibile. Impegnata da anni nel territorio, la cooperativa contribuirà attivamente alla manutenzione dell’area integrando il nuovo parco degli ulivi con altre coltivazioni già presenti. L’intervento di Terna si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione ambientale e valorizzazione del paesaggio, promuovendo uno sviluppo sostenibile e un dialogo continuo con le comunità locali.

