Sabato 10 e domenica 11 ottobre si terrà la prima edizione del Sicily Oktober Fest a Partanna, che diventerà per due giorni la capitale della birra artigianale siciliana. L’evento, ospitato in piazza Falcone e Borsellino, celebrerà questa eccellenza locale con degustazioni, approfondimenti e spazi dedicati alla gastronomia.

Protagonisti della manifestazione saranno dieci birrifici artigianali provenienti da diverse aree della Sicilia, che porteranno a Partanna le proprie produzioni, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere più da vicino un comparto che ha registrato una significativa crescita nell’Isola, e di degustare un’ampia varietà delle birre più apprezzate dagli appassionati.

La manifestazione ospiterà un’area food con abbinamenti gastronomici, un’area game, animazione e panel tematici su birra, agricoltura e sviluppo locale. Le serate in piazza saranno animate da musica dal vivo, con l’esibizione speciale, sabato 10 ottobre, di DJ Fedra, nota producer e influencer techno palermitana.

Organizzato dal Comune di Partanna (guidato dal sindaco Francesco Li Vigni) e dall’associazione Belice Valle, con il cofinanziamento del Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’evento punta a valorizzare il territorio, attrarre visitatori e sostenere l’economia locale.

«Con il Sicily Oktober Fest vogliamo sperimentare una nuova formula di evento capace di portare a Partanna produzioni, pubblico e operatori provenienti da tutta la Sicilia – si sottolinea dall’amministrazione comunale – Abbiamo scelto di dedicare due giornate alla birra artigianale non soltanto come occasione di festa e socialità, ma anche come momento per conoscere un settore produttivo che unisce agricoltura, artigianato, innovazione e cultura del territorio. L’obiettivo è dare il via, già a partire da questa prima edizione, una manifestazione destinata a crescere nel tempo».

Il Sicily Oktober Fest punta dunque a diventare un nuovo appuntamento fisso del calendario autunnale, capace di coniugare l’attrattività di una festa popolare con la promozione delle eccellenze siciliane e del tessuto produttivo dell’Isola.