Con un finanziamento di 2 milioni 340 mila euro per realizzare interventi strategici di potenziamento infrastrutturale, adeguamento della viabilità e miglioramento dei servizi pubblici, il Comune di Partanna si è piazzato al 5° posto nella graduatoria regionale che riguarda l’Avviso pubblico promosso dal Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La proposta progettuale originaria era di 2,6 milioni, cofinanziata al 10% coi fondi comunali. In tutta la Sicilia sono stati 17 gli interventi finanziati.

Nello specifico a Partanna, la proposta progettuale riguarda un intervento di infrastrutturazione e riqualificazione dell’area Pip di contrada San Martino (ex zona baraccopoli Papa Giovanni XXIII). Saranno realizzate opere infrastrutturali necessarie per la rifunzionalizzazione dell’area e per la futura attivazione di processi di sviluppo produttivo, attraverso opere come realizzazione e adeguamento della viabilità di accesso, sistemazione della rete viaria interna, realizzazione della pubblica illuminazione.

«Accogliamo con grande soddisfazione questo risultato, che rappresenta un’opportunità concreta per continuare a investire nello sviluppo di Partanna e nella qualità delle infrastrutture e dei servizi a disposizione della nostra comunità– spiega il sindaco Francesco Li Vigni – il quinto posto nella graduatoria regionale è un riconoscimento importante, perché testimonia la capacità dell’Amministrazione di elaborare proposte progettuali valide e di intercettare risorse strategiche per il territorio. Desidero sottolineare, in particolare, il lavoro e la professionalità degli uffici comunali, il cui impegno ha consentito di raggiungere questo obiettivo».

«Ho creduto fortemente in questo progetto fin dall’inizio, scegliendo di portarlo avanti con determinazione anche quando, alla luce dei criteri del bando, il finanziamento appariva tutt’altro che scontato – afferma Valeria Battaglia, vicesindaco e assessora con delega ai lavori pubblici – è stato un lavoro di squadra con i dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale, che ringrazio per l’impegno e il lavoro svolto. Oggi portiamo a casa un risultato di grande rilievo per Partanna, che premia la capacità della nostra Amministrazione di programmare, cogliere le opportunità e trasformarle in investimenti strategici».