Uno studio di fattibilità tecnico-economica per una comunità energetica rinnovabile sul territorio di Partanna. È quello che la società “Macs srl” ha illustrato alle scuderie del Castello Grifeo di Partanna durante un incontro pubblico, alla presenza dell’Amministrazione comunale. Il progetto “pilota” prevede la costituzione di una comunità con un’energia condivisa stimata pari all’81% dell’energia immessa in rete che permetterebbe notevoli benefici sia economici che ambientali, contribuendo al contrasto della povertà energetica e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. «Vogliamo che il Comune sia protagonista di questo cambiamento – ha dichiarato il sindaco Francesco Li Vigni – accompagnando cittadini e imprese in un percorso concreto che punta a rendere il nostro territorio più sostenibile, più autonomo dal punto di vista energetico e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni con strumenti innovativi». «Quello avviato – ha sottolineato la vicesindaco Valeria Battaglia – è un percorso che guarda al futuro della nostra comunità, con l’obiettivo di trasformare i costi energetici in opportunità di sviluppo, rafforzando al contempo coesione sociale e sostenibilità ambientale. Parlare di comunità energetiche significa parlare di energia pulita, ma soprattutto di un nuovo modo di costruire comunità: un’alleanza tra cittadini, imprese e istituzioni per produrre e condividere energia, ridurre i costi e lasciare i benefici sul territorio».