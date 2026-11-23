La rassegna “Narrazioni al castello” venerdì 27 novembre, alle ore 18, al Castello Grifeo di Partanna ospita la giornalista Rai Lidia Tilotta che presenterà il libro “Sogni di zenzero” (Slow food editore), scritto assieme a Mareme Cisse. Un racconto emozionante, una storia di riscatto e di tenacia attraverso la cucina e le ricette, che si snoda tra il Senegal e la Sicilia. Un racconto di viaggi, di incontri che cambiano la vita, di cucine migranti. A dialogare con l’autrice saranno i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano, che coordinano la rassegna. Letture di Francesca Libeccio.

“Sogni di zenzero” (sottotitolo “Una storia, tante ricette tra il Senegal e la Sicilia”) è un libro che è insieme racconto biografico, testimonianza civile e viaggio umano, capace di fondere memoria e speranza in una narrazione che attraversa luoghi, culture e vissuti personali, e segue le vicissitudini della senegalese Mareme Cisse, donna coraggiosa che oggi gestisce un ristorante ad Agrigento. Lidia Tilotta, originaria di Castelvetrano è vicecaporedattrice del Tgr Sicilia e ha curato e condotto la rubrica “Mediterraneo” su Rai3, realizzando inchieste e reportage da Lampedusa e da diversi paesi del mare nostrum: Tunisia, Marocco, Cipro, Grecia. È autrice dei volumi «Lacrime di sale» (scritto con Pietro Bartolo, 2016) e «Karìbu» (con Cristina Fazzi, 2022). A promuovere il ciclo di incontri è la Pro loco di Partanna, con il patrocinio del Comune. Al termine della presentazione è prevista una degustazione di prodotti tipici.