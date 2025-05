Nella splendida cornice barocca della Chiesa di San Domenico a Castelvetrano, si è svolta domenica 11 maggio 2025, a partire dalle ore 16.00, la cerimonia di premiazione della III edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte. Un appuntamento ormai consolidato, che nasce con l’obiettivo nobile di celebrare la parola scritta, custodendo, al contempo, la memoria degli studiosi che hanno reso grande il nome di Selinunte nel mondo della letteratura e dell’archeologia.

Tra i protagonisti dell’evento l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, presente con numerosi alunni che si sono distinti nella sezione “KOUROI”, dedicata agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Una sezione pensata per coltivare sin dalla giovane età la passione per la scrittura, offrendo spazio all’immaginazione, alla riflessione, al coraggio di raccontare il mondo con occhi nuovi.

Sono stati premiati: Giorgia Tong, alla quale è stato conferito il 1° Premio Kouroi – Sezione Poesia; Biagio Di Carlo Cuttone con una menzione d’onore Premio Kouroi – Sezione Poesia; Eliana Faraci, con una menzione d’onore Premio Kouroi – Sezione Racconto.

A testimoniare il valore formativo e umano di questo percorso, sono stati conferiti attestati di gratitudine alla Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Vania Stallone, e alle docenti Marica Ardizzone, Giovanna Lo Piano Rametta e Giovanna Gancitano, per l’impegno profuso nel sostenere i giovani partecipanti e per avere accompagnato, con competenza e dedizione, il cammino creativo dei loro studenti.

Il Premio Letterario Internazionale Selinunte si conferma così come un ponte tra epoche, tra generazioni, tra sogno e realtà: un omaggio alla memoria, ma anche un investimento di fiducia verso il domani.

AUTORE. Patrizia Vivona