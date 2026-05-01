Non solo archeologia. Ma vero motore di cultura, identità e sviluppo. È quello che in questi anni è diventato il parco archeologico di Selinunte, dando vita a iniziative che vanno oltre gli scavi e il racconto della storia. Coltivazione di grani antichi all’interno dell’area archeologica, produzione di miele di ape sicula, installazioni artistiche che si mischiano coi templi millenari. Proprio su cosa è diventato il Parco archeologico il Lions club 108YB Sicilia ha organizzato per domenica 3 maggio – inizio ore 16 – al baglio Florio del Parco il convegno sul tema “Parco archeologico di Selinunte: patrimonio da valorizzare”. Occasione per raccontare cosa si è fatto e per pensare al futuro. A partire, anche, dal cibo che mangiavano i selinuntini e che verrà presentato (in maniera rivista) con piatti originali preparati dagli alunni dell’istituto Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano.

Al convegno, moderato dal nostro direttore Max Firreri, interverranno: Laura Ingoglia, Agata Calandro (presidente Lions Castelvetrano), Ubaldo Ruvolo (area progettualità Distretto Lions 108YB), Giovanni Scuderi (presidente Il Circoscrizione Distretto Lions 108YB), Vincenzo Leone (past-Governatore Distretto Lions 108YB), Felice Crescente (direttore del Parco). Nel contesto del convegno verrà presentato il libro “Miti greci a Selinunte” e illustrati i risultati delle ricerche. Su “scavi a Selinunte: L’Acropoli e la Porta Ovest” parlerà Giovanni Polizzi dell’Università di Palermo, su “Risultati dei recenti scavi di Selinunte” Linda Adorno e Melanie Jonash (Istituto Archeologico Germanico di Roma), su “Progetti e prospettive del Parco Archeologico di Selinunte” parlerà il direttore del Parco, su “Valorizzazione del Parco Archeologico di Selinunte: progetti della Regione Siciliana” interverrà Francesco Scarpinato, assessore regionale all’identità siciliana. Sul tema “Il Parco Archeologico di Selinunte e la borgata di Marinella di Selinunte, opportunità e strategie di sviluppo” interverrà il sindaco Giovanni Lentini, su “Selinunte, volano di sviluppo turistico ed economico per il territorio” interverrà Marcello Mangia (presidente e CEO Mangia’s – Aeroviaggi Spa). Concluderà il Governatore del Distretto Lions 108Y Diego Taviano.