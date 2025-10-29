Domenica 2 novembre e martedì 4 novembre l’ingresso al Parco archeologico di Selinunte sarà gratuito. All’interno del Parco sono presenti ulivi secolari (cultivar Nocellara del Belìce) rimessi in produzione e dai quali viene prodotto l’olio EVO biologico di alta qualità, imbottigliato dall’azienda Centonze. Proprio partendo dagli uliveti monumentali, Coopculture ha costruito un laboratorio per i più piccoli, domenica alle 11: i bambini ascolteranno il racconto dell’origine dell’ulivo, che poi ricreeranno su cartoncino, utilizzando carta paglia, rametti secchi raccolti nel Parco e foglie con cui ciascuno potrà decorare il proprio albero. Un laboratorio che unisce archeologia, natura e riciclo creativo.

All’interno del Parco è possibile partecipare alle visite guidate. Sabato 1° novembre, lunedì 3 e martedì 4 novembre (nella giornata di ingresso gratuito al Parco) sia alle 10.30 che alle 11.45, sarà disponibile un percorso specialistico, condotto dagli archeologi di Coopculture tra i monumenti della collina orientale. Sarà una ghiotta occasione per scoprire le diverse fasi di costruzione degli edifici templari, vere e proprie dimore eterne, innalzate dai greci per i loro dei: dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei, ma anche i metodi di trasporto dei materiali fino al cantiere, i sistemi di elevazione e di misurazione. Possibile il noleggio delle bici per seguire i tracciati sulla mappa, e le audioguide multilingua per costruire il proprio itinerario nel Parco. Info e prenotazioni su www.coopculture.it