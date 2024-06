Con l’inizio della stagione estiva, Triscina di Selinunte diventa meta preferita di turisti e villeggianti. Com’è noto la frazione balneare nei mesi più caldi accoglie persone da tutto il mondo che vogliono godere del mare limpido di Sicilia. Il questo contesto la parafarmacia Scarpinati risulta essere un presidio di notevole importanza. Il servizio, reso disponibile grazie alla volontà della Dott.ssa Sarah Piazza (moglie del Dott. Pietro Scarpinati), garantisce agli abitanti della frazione balneare di contare su un luogo dove poter acquistare medicinali a uso umano da banco o di automedicazione (OTC) e tutti i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP). Un progetto di perseveranza e dedizione che è attivo già dallo scorso mese di febbraio, quando era l’unico punto di riferimento per i residenti della borgata.

Garantire il servizio durante tutti i mesi dell’anno a tutti gli abitanti di Triscina è sempre stata una priorità dello staff coordinato dalla Dott.ssa Piazza. Presso la Parafarmacia Scarpinati è possibile inoltre trovare prodotti ed articoli per bambini, solari ed integratori. La consulenza all’acquisto è garantita dalla presenza costante di almeno un farmacista durante le ore di apertura al pubblico. La Parafarmacia Scarpinati si trova in via 10 – accanto ai locali della Guardia Medica, nelle immediate vicinante del Teatro “Franchi Franchi e Ciccio Ingrassia” – e rispetterà i seguenti orari di apertura: dal martedì al sabato, dalle 09.00 alle 13.00 e nel pomeriggio, dalle 16.30/20.00

