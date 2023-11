In 4 anni sono stati inoculati quasi 2.500 vaccini contro il papilloma virus a Campobello di Mazara. È questo il dato che è emerso ieri durante l’attività informativa specifica che il personale dell’ufficio igiene di Campobello di Mazara ha svolto durante la prima edizione del “Nocellara Expò”. In una stanza a pian terreno del palazzo Accardi, identificata da alcuni manifesti, gli operatori sanitari guidati dal medico Salvatore Pollina hanno avuto modo di spiegare ai visitatori della sagra che si sono soffermati, cosa è il Papilloma virus, cosa determina e come si può accedere alla campagna di vaccinazione come prevenzione primaria.

Uno dei dati che è emerso è quello che la vaccinazione avviene già nei giovanissimi. Questo grazie a un rapporto di relazione che l’ufficio igiene di Campobello crea con le famiglie sin dalle prime vaccinazioni ai bambini. Per l’HPV (Papilloma virus) – virus che si trasmette per via sessuale – il sistema sanitario nazionale garantisce il vaccino gratuito per gli uomini nati dal 2003 in poi, per le donne dal 1996. Campobello di Mazara, insieme a Partanna, detiene uno dei più alti tassi di vaccinazione per l’HPV del distretto sanitario di Castelvetrano. Ieri, durante l’attività informativa del Papilloma virus al palazzo Accardi, gli operatori dell’Asp Trapani hanno garantito anche la vaccinazione antinfluenzale gratuita in loco.

AUTORE. Max Firreri